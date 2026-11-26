Após o empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Corinthians na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o técnico Clarence Seedorf concedeu entrevista coletiva para explicar as substituições na equipe alvinegra. Questionado sobre as alterações no setor ofensivo, o comandante explicou a saída de Memphis Depay e as precauções físicas adotadas com os titulares.

“O Memphis jogou quase 80 minutos e, na minha opinião, não estava mais com a mesma energia. Não foi a primeira vez que fizemos essa troca, colocando o Jesse [Lingard], que sabe jogar como falso 9. O problema não foi lá. A ideia foi colocar alguém fresco para fazer pressão. Já o Kaio César tomou muita pancada, estava sentindo um pouco e não queríamos arriscar. Colocamos o Milans para dar mais segurança defensiva”, afirmou o técnico.

Apesar de o gol de empate do Galo ter saído nos minutos finais, Seedorf elogiou a postura mental e a resiliência do elenco alvinegro diante da pressão na tabela da competição nacional.

“Vocês lembram contra o Vasco, o que aconteceu lá? Sensação mais ou menos igual, mas nós levamos um ponto para casa. Então, nesse sentido, nós crescemos. Mas a sensação é de que faltava pouco para levar os três pontos”, defendeu o treinador.

“Poderíamos ter evitado aquele chute, fomos um pouco passivos. Houve dois desvios, acontece. Acho que o time foi bem, dentro do contexto de hoje, com a pressão que esse time sente há meses para sair dessa situação. Os jogadores estão de parabéns, não é uma situação simples. No final, se comportaram com maturidade”, completou.