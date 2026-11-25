O atacante Kaio César marcou no empate diante do Atlético-MG nesta quarta-feira, 25, na Arena MRV, e alcançou a marca de cinco gols nos últimos quatro jogos pelo Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Ao abrir o placar em Belo Horizonte, o jogador garantiu mais um ponto importante para a equipe paulista na reta final da competição.

O desempenho individual do atacante tem sido o principal combustível do elenco na luta para afastar de vez o risco de queda à Série B. Em meio a uma temporada marcada por instabilidade dentro de campo e turbulências administrativas e jurídicas nos bastidores do Parque São Jorge, a capacidade de definição de Kaio César assegurou pontos fundamentais para a equipe ganhar respiro na tabela e se distanciar da zona de rebaixamento nas últimas rodadas.

A escalada decisiva na reta final

A série goleadora teve início no dia 30 de outubro, na Neo Química Arena, quando o atacante marcou um dos gols na vitória corintiana por 2 a 0 sobre o Mirassol, resultado que interrompeu um momento de forte pressão sobre o grupo. Pouco mais de duas semanas depois, no dia 18 de novembro, o camisa alvinegro protagonizou sua atuação mais contundente no campeonato ao anotar um hat-trick na goleada por 4 a 0 diante do Botafogo, também em Itaquera — triunfo que deu fôlego extra ao clube na briga pela permanência na elite.

Com o gol marcado diante do Atlético-MG em Belo Horizonte, Kaio César confirmou o protagonismo também atuando como visitante, mantendo o Corinthians competitivo e somando pontos fora de seus domínios na reta decisiva do torneio.

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Sequência de gols de Kaio César no Brasileirão 2026

25/11/2026 – Atlético-MG x Corinthians: 1 gol marcado no empate fora de casa na Arena MRV.

18/11/2026 – Corinthians 4 x 0 Botafogo: 3 gols marcados na Neo Química Arena.

30/10/2026 – Corinthians 2 x 0 Mirassol: 1 gol marcado na Neo Química Arena.

Além do impacto direto no placar, a eficiência do atacante nas finalizações reorganizou o setor ofensivo da equipe e reduziu a dependência de jogadas isoladas nos momentos de maior tensão. Lutando fortemente contra o rebaixamento, a regularidade de Kaio César surge como o principal trunfo do Corinthians na tentativa de selar matematicamente a permanência na primeira divisão antes da rodada de encerramento.