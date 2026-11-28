O Paris Saint-Germain confirmou seu favoritismo e venceu o Lorient por 2 a 0 na tarde deste sábado, no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Com amplo domínio das ações ofensivas, os donos da casa construíram o resultado com gols de Senny Mayulu e Ousmane Dembélé, garantindo mais três pontos na tabela de classificação.

Volume ofensivo e vantagem no placar

Postado no esquema 4-3-3 pelo técnico Luis Enrique, o Paris Saint-Germain tomou o controle da partida desde o apito inicial. A equipe parisiense terminou o jogo com 65% de posse de bola e 26 finalizações, sendo 12 delas na direção do gol. Do outro lado, o Lorient viu seu goleiro, Mvogo, trabalhar bastante, registrando dez defesas ao longo do confronto. A insistência dos mandantes deu resultado aos 32 minutos do primeiro tempo, quando Senny Mayulu balançou as redes após receber assistência de Dro Fernández, inaugurando o marcador.

Dembélé amplia e pênalti desperdiçado

Na etapa final, o cenário de superioridade do Paris Saint-Germain se manteve. Aos 67 minutos, Ousmane Dembélé aproveitou o passe de Mika Godts para marcar o segundo gol e dar números finais ao confronto. O Lorient, que finalizou apenas seis vezes na partida e acertou o alvo em uma única oportunidade, teve a chance de descontar na reta final. Aos 85 minutos, Ibrahima Balde, que havia entrado no segundo tempo, teve um pênalti a seu favor, mas desperdiçou a cobrança. O único cartão amarelo do jogo foi apresentado logo antes, aos 84 minutos, para Quentin Ndjantou, do Paris Saint-Germain.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Paris Saint-Germain está em 1º colocado, com 29 pontos. Contando este, são cinco vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato, com um balanço de cinco vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Já o Lorient está em 11º colocado, com 16 pontos. O Paris Saint-Germain volta a campo na sexta-feira, 04/12, contra o Toulouse (Campeonato Francês 2026/27). O Lorient joga no sábado, 05/12, contra o Strasbourg (Campeonato Francês 2026/27).