O Lens venceu o Angers de virada por 5 a 2 neste sábado, 28, no estádio Raymond Kopa, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. O grande nome do jogo foi o atacante Abdallah Sima, que marcou todos os cinco gols da equipe visitante, revertendo a vantagem construída pelos donos da casa em duas ocasiões diferentes.

Vantagem inicial e resposta rápida

O Angers, que entrou em campo com a formação 5-3-2, conseguiu abrir o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com Amine El Ouazzani. O Lens, no entanto, buscou o empate na reta final da etapa inicial, aos 43 minutos, com o primeiro gol de Abdallah Sima.

Logo no começo do segundo tempo, aos 48 minutos, os donos da casa voltaram a ficar à frente no marcador: El Ouazzani anotou seu segundo gol no jogo, desta vez com assistência de Branco Van den Boomen.

O show de Abdallah Sima

A partir dos 64 minutos, o Lens tomou conta do placar, refletindo o volume de jogo que resultou em 59% de posse de bola e 22 finalizações totais contra 11 do adversário. Sima empatou novamente a partida aproveitando passe de Saud Abdulhamid.

A virada veio aos 70 minutos, com mais um gol de Sima, agora com assistência de Matthieu Udol. O atacante não parou por aí e ampliou aos 76, servido por Florian Thauvin, e fechou a conta aos 81 minutos, após passe de Florian Sotoca, que havia entrado no decorrer da etapa final.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Lens chega a 17 pontos e ocupa a 7ª colocação no Campeonato Francês, somando agora duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela competição. Já o Angers segue na 17ª posição, com oito pontos, e amarga uma sequência de quatro derrotas e um empate em seus cinco compromissos mais recentes no torneio.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 5, pelo Campeonato Francês. O Angers visita o Monaco, enquanto o Lens joga em casa contra o Le Havre.