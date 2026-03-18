O Lens entra em campo nesta sexta-feira, 20, às 16h45 (de Brasília), para enfrentar o Angers no estádio Bollaert-Delelis. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês 2025/26, coloca frente a frente equipes com ambições completamente distintas na reta final da temporada. A equipe da casa busca a liderança, enquanto os visitantes tentam se afastar da má fase.

Lens na caça ao topo

Atualmente na vice-liderança da competição com 56 pontos, o time mandante faz uma campanha sólida, somando 18 vitórias, dois empates e seis derrotas. Apesar da excelente posição na tabela, a equipe busca maior regularidade, já que oscilou em seus últimos cinco compromissos: foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Jogando diante de sua apaixonada torcida, o objetivo é somar três pontos cruciais para se manter firme na zona de classificação direta para a próxima Liga dos Campeões e continuar sonhando com o título nacional.

Angers tenta afastar a má fase

Do outro lado, o cenário é de alerta. Ocupando a 12ª colocação com 32 pontos, fruto de nove vitórias, cinco empates e 12 derrotas, os visitantes chegam em um momento delicado. A forma recente preocupa os torcedores, com quatro reveses nos últimos cinco jogos. Pontuar fora de casa contra um dos times mais fortes do torneio seria um alívio imenso e um passo importante para recuperar a confiança, afastando de vez qualquer risco de rebaixamento. A estratégia deve ser de forte contenção defensiva e aposta em contra-ataques para surpreender o favorito.

Onde assistir a Lens x Angers

Com a promessa de um duelo de imposição dos mandantes e resistência dos visitantes, o confronto é um prato cheio para os fãs do futebol europeu. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela CazéTV ou pela plataforma de streaming Prime Video.