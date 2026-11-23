Um gandula de bolas de apenas 13 anos foi atingido nas costas por um sinalizador lançado durante a partida entre Stade Lavallois e Montpellier, disputada no último sábado, 21, pela segunda divisão francesa. Aos 74 minutos, torcedores do setor visitante acenderam sinalizadores e atiraram projéteis em direção ao campo.

Houve uma primeira explosão, seguida, alguns segundos depois, por uma segunda. Foi nesse momento que o jovem gandula, que estava posicionado próximo ao setor visitante, foi atingido nas costas por um projétil. Segundo o portal Ici, o garoto foi imediatamente atendido por paramédicos da Cruz Vermelha, e se apresentou em estado de choque.

Apesar de o impacto não ter causado queimaduras graves com necessidade de internação médica, o episódio causou apreensão à beira do gramado. A diretoria do Laval registrou queixa formal na polícia francesa nesta segunda-feira cobrando punição aos autores do disparo.

Em campo, o Stade Lavallois venceu o Montpellier, por 1 a 0, e subiu para a 15ª posição. Enquanto isso, o time visitante ficou na terceira colocação.