Monaco e Auxerre empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, no estádio Louis II, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Francês 2026/27. Os visitantes abriram o placar na etapa inicial com Romain Faivre, mas o time da casa, que dominou a posse de bola e as ações ofensivas, buscou a igualdade na reta final com o reserva Edan Diop. O resultado mantém a equipe mandante em uma incômoda sequência sem vitórias na competição nacional.

VAR em ação e vantagem visitante

O jogo começou com o Monaco tentando impor seu ritmo como mandante, terminando a partida com 66% de posse de bola. Aos 18 minutos do primeiro tempo, a partida teve seu primeiro momento de tensão: um lance de possível pênalti a favor do Monaco foi revisado pelo VAR, mas a arbitragem concluiu que não houve a penalidade, e o jogo seguiu. Pouco depois, o Auxerre mostrou eficiência. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Marvin Senaya deu a assistência para Romain Faivre balançar as redes e colocar os visitantes em vantagem antes do intervalo.

Substituição decisiva e empate

Na segunda etapa, o Monaco intensificou a busca pelo gol, acumulando 15 finalizações totais contra apenas seis do adversário ao longo do duelo. O goleiro do Auxerre, Nardi, precisou trabalhar e registrou três defesas na partida. Aos 69 minutos, o técnico Filipe Luís promoveu a entrada de Edan Diop no lugar de Denis Zakaria. A alteração surtiu efeito aos 82 minutos, quando Vanderson serviu Diop, que marcou o gol de empate para os donos da casa. Na reta final, Filipe Luís Kasmirski, pelo Monaco, e o goleiro Nardi, pelo Auxerre, receberam cartões amarelos.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com o placar de 1 a 1, o Monaco chega a 17 pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela. O resultado, no entanto, agrava o momento da equipe no Campeonato Francês: contando este jogo, já são cinco rodadas sem vencer (três empates e duas derrotas). O Auxerre, por sua vez, vai a 11 pontos e fica no 14º lugar, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas em seu recorte mais recente de cinco partidas no torneio.

O Monaco volta a campo na próxima quinta-feira (26/11) para enfrentar o Heart Of Midlothian pela UEFA Conference League, antes de visitar o Lyon no domingo (29/11) pelo Campeonato Francês. O Auxerre joga no domingo (29/11) contra o Olympique M., também pela liga nacional.