No Vélodrome, neste domingo. 22, o Le Mans protagonizou uma reação impressionante para vencer o Olympique de Marseille por 3 a 2, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Francês.

Os donos da casa abriram boa vantagem no primeiro tempo, mas os visitantes, mesmo após perderem um pênalti na etapa final, contaram com a eficiência de seus jogadores que saíram do banco de reservas para virar a partida nos acréscimos.

Vantagem inicial dos mandantes

O Olympique de Marseille, que entrou em campo embalado por uma sequência de quatro vitórias consecutivas na competição, começou o jogo impondo seu ritmo. Com 56% de posse de bola ao longo do confronto, a equipe do técnico Bruno Genesio abriu o placar aos 33 minutos, quando Amine Gouiri marcou após assistência de CJ Egan-Riley.

Pouco depois, aos 40 minutos, o próprio Gouiri serviu Igor Paixão, que ampliou a vantagem para 2 a 0 antes do intervalo.

Reação, pênalti perdido e virada heroica

O cenário mudou drasticamente no segundo tempo. O Le Mans, que finalizou 18 vezes na partida contra 11 do adversário, iniciou a reação aos 70 minutos, com um gol de Louis Mafouta. Aos 79 minutos, o próprio Mafouta teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas desperdiçou a oportunidade. Apesar do revés, as substituições do técnico Videira surtiram efeito imediato.

Erwan Colas, que havia entrado aos 63 minutos, marcou o gol de empate aos 84 minutos. Quando o jogo parecia caminhar para a igualdade, Jean Vercruysse, outro atleta acionado aos 63 minutos, balançou as redes aos 95 minutos com assistência de Rayan Bamba, selando a vitória por 3 a 2.

O goleiro de Lange, do Olympique, viu sua equipe ser pressionada e terminou a partida com seis defesas registradas, mas não conseguiu evitar a derrota.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Le Mans chega a 11 pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela, quebrando uma sequência de quatro jogos sem vitórias no campeonato. Já o Olympique de Marseille permanece com 18 pontos, na 5ª posição da classificação.

O Olympique volta a campo nesta quinta, 26, contra o Levski Sofia, pela Uefa Europa League 2026/27. O Le Mans, por sua vez, joga no sábado, 28, diante do Lille, pelo Campeonato Francês.