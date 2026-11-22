O Lorient e o Rennes empataram por 1 a 1 neste domingo, 22, no estádio Moustoir, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Francês. O confronto foi marcado por um equilíbrio nas finalizações no gol, mas os donos da casa tiveram a chance da vitória nos pés de Noah Cadiou, que desperdiçou um pênalti na etapa final.

O resultado mantém as duas equipes em posições intermediárias e separadas por apenas um ponto na tabela de classificação.

Gols no primeiro tempo

O Rennes, que terminou a partida com 54% de posse de bola, foi o primeiro a balançar as redes. Aos 27 minutos, Boulaye Dia marcou o gol dos visitantes após receber assistência de Mousa Al-Tamari.

A resposta do Lorient veio nos instantes finais da primeira etapa. Aos 45 minutos, Montassar Talbi igualou o marcador, contando com passe de Arthur Avom. As duas equipes terminaram o jogo com três finalizações no gol para cada lado, exigindo duas defesas tanto de Mvogo, goleiro do Lorient, quanto de Samba, arqueiro do Rennes.

Pênalti desperdiçado e expulsão no fim

O segundo tempo começou com a grande oportunidade para o Lorient assumir a liderança do placar. Aos 52 minutos, Noah Cadiou cobrou pênalti, mas desperdiçou a chance.

O jogo seguiu disputado, refletido no número de faltas, com 19 infrações cometidas pelo Rennes contra 10 do Lorient. Já nos acréscimos, a arbitragem de vídeo entrou em ação. Aos 90 minutos, o VAR revisou um lance para alteração de cartão, o que culminou na expulsão de Adrien Thomasson. O jogador do Rennes, que havia entrado aos 71 minutos, recebeu o cartão vermelho direto aos 92 minutos.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o empate, o Rennes chega a 17 pontos e ocupa a 9ª colocação no campeonato. O Lorient vem logo atrás, no 10º lugar, agora com 16 pontos. O balanço recente do Lorient na competição, contando este jogo, é de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Já o Rennes soma uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo recorte.

O Lorient volta a campo no próximo sábado, 28, para enfrentar o Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês. O Rennes terá um compromisso na quinta-feira, 26, contra o NEC, pela Uefa Europa League, antes de visitar o Toulouse no próximo domingo, 29, pelo torneio nacional.