O Nice confirmou o favoritismo e venceu o Troyes por 4 a 1 neste sábado, no Allianz Riviera, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. O grande nome do jogo foi o atacante Sepe Elye Wahi, autor de três gols. Com o resultado, o Nice chega a 20 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela, enquanto o Troyes permanece com 11 pontos, no 16º lugar.

Início movimentado e empate provisório

Atuando em casa e com uma formação 3-4-2-1 sob o comando do técnico Pantaloni, o Nice não demorou a abrir o placar. Logo aos 8 minutos do primeiro tempo, Youssouf Ndayishimiye balançou as redes após assistência de Jonathan Clauss. O Troyes, no entanto, respondeu aos 24 minutos, quando Mouhamed Diop marcou com passe de Kandet Diawara, igualando o marcador. A igualdade durou pouco: aos 36 minutos, Sepe Elye Wahi começou seu show particular e recolocou o Nice em vantagem, aproveitando a assistência de Mohamed Amoura.

Domínio e hat-trick na etapa final

No segundo tempo, o Nice transformou a vantagem em goleada, refletindo sua superioridade nas estatísticas — a equipe terminou com 54% de posse de bola e 15 finalizações, sendo sete no alvo, o que obrigou o goleiro Konaté a fazer três defesas. Aos 65 minutos, Sepe Elye Wahi marcou o seu segundo gol no jogo, com assistência de Niels Nkounkou. Pouco depois, aos 69 minutos, a mesma dupla funcionou: Nkounkou serviu e Wahi anotou o terceiro dele, fechando o placar em 4 a 1.

Com a vitória, o Nice confirma sua boa fase na competição. Contando este jogo, são quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo Campeonato Francês. Já o Troyes amarga um retrospecto recente de duas vitórias, um empate e duas derrotas no mesmo período. O único cartão amarelo da partida foi aplicado a Sofiane Diop, do Nice, aos 47 minutos.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 06/12, pelo Campeonato Francês. O Nice enfrenta o Olympique M., enquanto o Troyes joga contra o Lyon.