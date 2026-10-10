O Brest não tomou conhecimento do Angers e aplicou uma goleada por 5 a 1 na tarde deste sábado, 10, no estádio Francis Le Blé. Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês 2026/27, os donos da casa construíram o placar com uma atuação letal no primeiro tempo, marcando quatro vezes antes do intervalo. O resultado reflete o domínio absoluto do time mandante, que controlou as ações e foi eficiente em suas finalizações ao longo dos 90 minutos.

Primeiro tempo avassalador

Postado no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Julien Lachuer, o Brest começou o jogo em ritmo acelerado e não demorou a abrir vantagem. Logo aos nove minutos, Ludovic Ajorque inaugurou o marcador após assistência de Hugo Magnetti. A pressão continuou e, aos 17, Lucas Tousart ampliou com passe de Joris Chotard.

O Angers, comandado por S. Gilli, não conseguia segurar o ímpeto adversário e viu a situação piorar aos 30 minutos, quando Kenny Lala converteu uma cobrança de pênalti para fazer o terceiro. Antes do apito final da primeira etapa, aos 45, Mama Baldé transformou a vitória em goleada ao marcar o quarto gol, aproveitando assistência de Pathé Mboup. O goleiro Anthony Lopes, do Angers, ainda terminou a partida com quatro defesas, mas não conseguiu evitar o estrago inicial.

Reação frustrada e expulsão

Na volta do intervalo, o Angers tentou uma resposta rápida. Aos dois minutos da segunda etapa, Prosper Peter descontou para os visitantes após passe de Joseph Kalulu. No entanto, a esperança de uma reação durou pouco. Aos nove minutos, Pathé Mboup marcou o quinto do Brest, retribuindo a parceria com Ludovic Ajorque, que desta vez deu a assistência.

Publicidade Continua após a publicidade

A situação do Angers ficou ainda mais complicada aos 14 minutos: após revisão do VAR, o árbitro alterou a cor do cartão e aplicou o vermelho direto para Jordan Lefort, deixando os visitantes com um jogador a menos.

Com 54% de posse de bola e 18 finalizações totais contra nove do adversário, o Brest apenas administrou a larga vantagem, vendo seu goleiro E. Selvik trabalhar com duas defesas durante o confronto.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o triunfo, o Brest chega a oito pontos e assume a 7ª colocação na tabela de classificação, recuperando-se em uma sequência recente que agora conta com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Já o Angers permanece com sete pontos e cai para o 11º lugar, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas em seu retrospecto recente.

O Brest volta a campo no próximo sábado, 17, quando visita o Lille. O Angers tentará a reabilitação no domingo, 18, jogando em casa contra o Olympique M. Ambos os duelos são válidos pelo Campeonato Francês.