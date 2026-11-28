O Le Mans venceu o Lille por 2 a 1 na tarde deste sábado, no estádio Marie-Marvingt, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Em um duelo onde os visitantes tiveram mais posse de bola, os donos da casa foram mais perigosos nas finalizações e garantiram o triunfo com um gol na reta final do confronto, marcado por um jogador que veio do banco de reservas.

Vantagem antes do intervalo

O primeiro tempo teve o Lille com maior controle da posse de bola, mas a equipe visitante acumulou advertências, recebendo três cartões amarelos antes do intervalo. O Le Mans, apostando em sua formação 3-1-4-2 sob o comando do técnico Videira, foi mais efetivo no ataque. Aos 47 minutos, Lucas Buades deu a assistência para Louis Mafouta balançar as redes e colocar os donos da casa em vantagem antes da ida para o vestiário.

Empate e gol salvador do banco

Na segunda etapa, o Lille, comandado por Davide Ancelotti, conseguiu igualar o marcador. Aos 16 minutos, Ayase Ueda marcou após passe de Nathan Ngoy. Com o 1 a 1 no placar, os treinadores começaram a mexer nas equipes. Aos 26 minutos, Antoine Rabillard entrou no lugar de Jean Vercruysse no Le Mans. A substituição definiu a partida: aos 43 minutos, Rabillard fez o segundo gol dos mandantes. Os números finais mostraram que, apesar de ter apenas 41% da posse de bola, o Le Mans finalizou 15 vezes (cinco no gol), contra 10 chutes do Lille (três no alvo).

Tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Le Mans chega a 14 pontos e está na 13ª colocação, somando seu segundo triunfo consecutivo no torneio (contando este, são duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos). O Lille, por sua vez, segue com 21 pontos, no 4º lugar, e amarga a segunda derrota seguida na competição. O Le Mans volta a campo no sábado (05/12), contra o Paris FC. No mesmo dia, o Lille joga contra o Auxerre. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Francês.