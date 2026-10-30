O Lille venceu o Lens por 1 a 0 nesta sexta-feira, 30, no estádio Pierre-Mauroy, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Francês de 2026/27. Com maior posse de bola e volume ofensivo durante todo o confronto, os donos da casa garantiram o triunfo na reta final com um gol do atacante Olivier Giroud, que havia saído do banco de reservas minutos antes.

O Lille, comandado pelo técnico Davide Ancelotti, entrou em campo no esquema 4-3-3 e controlou as ações da partida. A equipe mandante terminou o jogo com 62% de posse de bola e 16 finalizações totais, contra apenas cinco do Lens. A postura ofensiva exigiu trabalho do goleiro Robin Risser, do Lens, que terminou a partida com seis defesas realizadas. Do outro lado, o goleiro Berke Özer fez três intervenções para manter a meta do Lille intacta.

Apesar do volume de jogo, o placar só foi alterado aos 41 minutos do segundo tempo. Olivier Giroud, que entrou na vaga de Ethan Mbappé aos 28 minutos da etapa final, marcou o único gol do confronto, pegando o rebote de um chute de fora da área.

Com o resultado, o Lille chega a 18 pontos e ocupa a segunda colocação do Campeonato Francês. Já o Lens permanece com 13 pontos, na oitava posição.

As duas equipes voltam suas atenções para a Champions League no meio de semana. O Lille joga na terça-feira, 03, contra o Bodo/Glimt. O Lens entra em campo na quarta-feira, 04, para receber o Como. Pelo Campeonato Francês, ambos jogam no domingo, 08: o Lille visita o Rennes, enquanto o Lens recebe o Olympique Marseille.