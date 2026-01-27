A fase de liga da Uefa Europa League chega a um momento crucial com a disputa da oitava e última rodada. Nesta quinta-feira, 29, o Lille recebe o Freiburg na Decathlon Arena (Stade Pierre-Mauroy), na França. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um confronto inédito em competições europeias, colocando frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela.

Cenário decisivo para a classificação

A partida é determinante para o futuro de ambos os clubes no torneio continental. O Freiburg entra em campo em uma situação confortável, ocupando a parte superior da tabela. Um resultado positivo pode garantir aos alemães uma vaga direta nas oitavas de final, evitando a desgastante fase de playoffs. A imprensa alemã destaca a solidez da campanha da equipe, que busca coroar a primeira fase com a classificação antecipada entre os oito melhores.

Já o Lille joga sua sobrevivência na Europa League. Atualmente na 21ª posição, o time francês precisa somar pontos para assegurar sua permanência na zona de classificação para os playoffs (que vai do 9º ao 24º lugar). A pressão sobre os donos da casa é grande, com a torcida esperando uma resposta imediata para evitar uma eliminação precoce.

Lille busca estabilidade em casa

O time mandante entra em campo pressionado pela necessidade de vitória. Com 9 pontos somados até aqui, fruto de uma campanha de extremos com três vitórias e quatro derrotas, o Lille ainda não empatou na competição. Essa inconsistência acende o alerta na equipe francesa, que precisa fazer valer o mando de campo para não depender de outros resultados e garantir sua vaga na próxima fase eliminatória.

Freiburg defende posição no topo

Do outro lado, o Freiburg vive um momento de confiança. Ocupando a 3ª posição geral com 17 pontos, a equipe alemã faz uma campanha de destaque, baseada em um sistema defensivo eficiente e ataque oportuno. O objetivo principal é manter-se no topo da tabela para pular a fase de 16-avos de final. Mesmo jogando fora de casa, o time chega à França credenciado pelos bons resultados recentes, mas ciente da pressão que o adversário exercerá em busca da sobrevivência.

Onde assistir a Lille x Freiburg

O confronto promete ser um teste de nervos para os franceses contra a organização tática dos alemães. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida decisiva, a transmissão oficial para o Brasil é detida pela CazéTV e pelos canais ESPN, disponíveis em plataformas de streaming e TV fechada.