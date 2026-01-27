Nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, o Estádio Olímpico de Atenas “Spyros Louis” será palco de um confronto decisivo. O Panathinaikos recebe a Roma pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Europa League. A bola rola às 17h00 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas escolas tradicionais do futebol europeu com objetivos distintos na tabela.

Expectativa para a decisão em Atenas

A partida carrega alta tensão e importância estratégica para ambos os lados. Para o Panathinaikos, jogar em casa diante de sua apaixonada torcida é a cartada final para assegurar uma vaga nos playoffs da competição. A imprensa grega trata o duelo como uma “noite europeia perfeita”, apostando na vasta experiência do técnico Rafa Benítez para neutralizar o adversário.

Do lado italiano, a Roma encara o jogo como a oportunidade de coroar uma campanha eficiente. O objetivo é vencer para não depender de resultados paralelos e garantir a vaga direta nas oitavas de final, evitando o desgaste de uma fase eliminatória extra. O técnico Gian Piero Gasperini destacou a necessidade de igualar a intensidade física e mental dos gregos desde o apito inicial.

Gregos buscam consolidação com Benítez

O time da casa entra em campo pressionado. Ocupando a 18ª colocação com 11 pontos, o Panathinaikos oscilou durante a campanha, somando três vitórias, dois empates e duas derrotas. Embora esteja na zona de classificação para os playoffs (que abrange do 9º ao 24º lugar), um tropeço pode custar caro.

Sob o comando de Rafa Benítez, a equipe sabe que pontuar em seus domínios é crucial para evitar surpresas desagradáveis e garantir a continuidade no torneio continental.

Gasperini e a mira no G-8

A Roma chega à Grécia em situação mais confortável, mas com ambições elevadas. Na 6ª posição com 15 pontos, o time de Gasperini adota uma postura de “tudo ou nada”: foram cinco vitórias e duas derrotas, sem nenhum empate até o momento.

A meta dos Giallorossi é permanecer entre os oito primeiros colocados para saltar diretamente para as oitavas de final. A agressividade tática característica das equipes de Gasperini será colocada à prova contra a pressão do caldeirão de Atenas.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo continental através de diversas plataformas. No Brasil, a transmissão oficial é da CazéTV, disponível no YouTube, Twitch e Amazon Prime Video. Na Itália, a partida será exibida pela Sky Sport e NOW, enquanto no Reino Unido a cobertura fica a cargo da TNT Sports.