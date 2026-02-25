O Estádio Rajko Mitić, em Belgrado, será o palco de uma decisão eletrizante nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. O Estrela Vermelha recebe o Lille às 14h45 (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de volta dos playoffs da fase de mata-mata da UEFA Europa League. A partida define quem avança para as oitavas de final da competição continental.

Cenário do confronto decisivo

O duelo na Sérvia carrega enorme tensão. O Estrela Vermelha entra em campo com uma vantagem importante, após ter vencido o jogo de ida na França por 1 a 0. Com esse resultado, a equipe da casa joga por qualquer empate para garantir a classificação. Já o Lille precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente, ou por um gol para forçar a prorrogação.

Sob o comando do ídolo e treinador Dejan Stankovic, o time sérvio aposta na força de sua defesa e na pressão do “caldeirão” de sua torcida fanática para segurar o ímpeto adversário. A equipe tem mostrado consistência em seus domínios e busca confirmar a vaga diante de seu público.

Lille busca a virada fora de casa

Do outro lado, o Lille, treinado por Bruno Génésio, enfrenta o desafio de reverter o placar adverso em um ambiente hostil. O time francês tem oscilado na temporada, alternando entre um estilo agressivo e momentos de exposição defensiva. Para superar os sérvios, o Lille precisará encontrar o equilíbrio tático e ser letal no ataque desde os minutos iniciais.

Onde assistir a Estrela Vermelha x Lille

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar a definição desta vaga, a transmissão será exclusiva no streaming. A partida será exibida ao vivo pela CazéTV (disponível no YouTube e plataformas digitais), detentora dos direitos da competição.