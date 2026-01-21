A reta final da fase de liga da UEFA Europa League traz objetivos opostos para o duelo desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. O Malmo recebe o Estrela Vermelha no Eleda Stadium, na Suécia. A bola rola às 14:45 (horário de Brasília) em confronto válido pela 7ª rodada, colocando frente a frente um time que busca apenas terminar o torneio com dignidade e outro que luta pela consolidação nos playoffs.

Contexto da partida e regulamento

Com o formato atual da competição, que apresenta uma fase de liga única com 36 clubes, a 7ª rodada — a penúltima desta etapa — é decisiva. Os oito primeiros colocados garantem vaga direta nas oitavas de final, enquanto as equipes entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff eliminatório. Já os times que terminarem da 25ª colocação para baixo são eliminados de todas as competições continentais.

Para o Malmo, a situação é crítica e irreversível. Estacionado na 34ª posição, o clube sueco não possui mais chances matemáticas de alcançar a zona de classificação. O jogo, portanto, serve para cumprir tabela e tentar oferecer uma resposta positiva à torcida local. Já o Estrela Vermelha, em 17º, estaria classificado para os playoffs se a fase terminasse hoje. Uma vitória fora de casa é vista como essencial para garantir a vaga e tentar subir na tabela, visando um sorteio mais favorável na próxima fase.

Malmo joga pela honra em casa

A campanha do time sueco nesta edição do torneio tem sido decepcionante. Com apenas um ponto somado em seis jogos, fruto de um empate e cinco derrotas, o Malmo ocupa a parte inferior da tabela. A equipe entra em campo sem a pressão pela classificação, mas com a responsabilidade de melhorar sua imagem. Atuando em seus domínios, o objetivo é conquistar a primeira vitória na competição e evitar encerrar a participação nas últimas colocações gerais.

Sérvios buscam consolidação na tabela

Em contrapartida, o Estrela Vermelha vive um momento de maior estabilidade. Com 10 pontos conquistados (três vitórias, um empate e duas derrotas), o time sérvio ocupa a 17ª posição. Estabelecido na zona de classificação para a fase de 16 avos de final, o time visitante encara o duelo contra um adversário tecnicamente fragilizado como uma oportunidade de ouro. Somar três pontos na Suécia pode significar um salto na classificação, oferecendo maior tranquilidade para a rodada final.

Onde assistir a Malmo x Estrela Vermelha

O confronto que opõe a necessidade de afirmação dos suecos contra a eficiência dos sérvios terá ampla cobertura para o público brasileiro. A partida conta com transmissão ao vivo confirmada pela (no YouTube) e também estará disponível através do sinal integrado na plataforma de streaming .