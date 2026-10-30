O Nice venceu o Rennes por 5 a 2 nesta sexta-feira, 30, no Allianz Riviera, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Francês. O grande nome do jogo foi o atacante Elye Wahi, que marcou três vezes e ainda deu passe para outro gol.
Com o resultado, os donos da casa saltam para 14 pontos e assumem a sétima colocação, enquanto os visitantes estacionam nos 16 pontos, ainda nas primeiras posições da Ligue 1.
Goleada consolidada e goleiro em destaque
O placar foi movimentado logo aos 12 minutos, quando Elye Wahi converteu cobrança de pênalti para colocar o Nice na frente. A resposta do Rennes foi rápida: aos 15, Sebastian Szymański recebeu assistência de Mahamadou Nagida e deixou tudo igual.
No entanto, a equipe mandante, armada no esquema 3-4-2-1 pelo técnico Olivier Pantaloni, voltou a liderar aos 34 minutos, novamente com Wahi cobrando pênalti. Já nos acréscimos da etapa inicial, Jonathan Clauss ampliou após passe de Wahi.
Na volta do intervalo, o Nice manteve a eficiência ofensiva. Aos sete minutos, Mohamed Amoura marcou o quarto gol do time da casa, aproveitando assistência de Sofiane Diop. O Rennes descontou aos 13 com Boulaye Dia, também em cobrança de pênalti.
Apesar de os visitantes terem maior posse de bola (52%) e mais finalizações no alvo (9 contra 8), o goleiro Yehvann Diouf garantiu a segurança do Nice com sete defesas na partida.
Aos 28 minutos, Gauthier Hein, que havia entrado na vaga de Diop pouco antes, serviu Wahi, que anotou seu terceiro gol no jogo e fechou a conta em 5 a 2.
Próximos passos
O triunfo confirma a boa fase do Nice no Campeonato Francês, somando agora quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. O Rennes, por outro lado, amarga seu terceiro revés no mesmo recorte de jogos.
O Nice volta a campo no próximo domingo, 08, contra o Angers. Já o Rennes tem compromisso pela Liga Europa na quinta-feira, 05, quando recebe o Olympiacos, antes de encarar o Lille no domingo, 08, pelo torneio nacional.