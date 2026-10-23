O Nice mostrou poder de reação e eficiência para vencer o Brest por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira, no estádio Francis Le Blé, pela oitava rodada do Campeonato Francês. Em um duelo onde os donos da casa finalizaram mais e pararam no goleiro Diouf, os visitantes aproveitaram suas únicas duas chances no alvo para construir o placar. O desfecho, no entanto, foi dramático: aos 100 minutos, o Brest teve a chance do empate em uma cobrança de pênalti, mas desperdiçou.

Vantagem inicial e paredão visitante

Apoiado pelo fator casa, o Brest começou a partida buscando o ataque e não demorou a abrir o placar. Aos 15 minutos, Ludovic Ajorque balançou as redes para os mandantes. A equipe manteve um maior volume ofensivo ao longo do jogo, terminando com 13 finalizações totais contra nove do adversário, além de ligeira vantagem na posse de bola (51%). No entanto, o Brest esbarrou em uma grande atuação do goleiro Diouf, que terminou a partida com seis defesas registradas, impedindo que a vantagem fosse ampliada no primeiro tempo.

Virada cirúrgica e brilho de Wahi

Na segunda etapa, o cenário mudou graças à precisão do Nice, que acertou o alvo apenas duas vezes em todo o jogo — e ambas resultaram em gol. Aos 61 minutos, Sepe Elye Wahi aproveitou a assistência de Mohamed Amoura para deixar tudo igual. O técnico Pantaloni mexeu na equipe e colocou Sofiane Diop aos 63 minutos. A alteração surtiu efeito aos 83, quando Wahi atuou como garçom e serviu Diop, que marcou o gol da virada. O clima esquentou na reta final, refletido no alto número de faltas (15 para cada lado) e nos nove cartões amarelos distribuídos no segundo tempo, sendo seis para o Nice e três para o Brest.

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Pênalti no apagar das luzes e situação na tabela

Quando a vitória do Nice parecia selada, o drama tomou conta do Francis Le Blé. Aos 97 minutos, após revisão do VAR, um pênalti foi confirmado a favor do Brest. Kenny Lala foi para a cobrança aos 100 minutos, mas desperdiçou a oportunidade de garantir o empate. Com o resultado, o Nice chega a 11 pontos e assume a 8ª colocação na tabela, somando agora três vitórias nos últimos cinco jogos da competição. Já o Brest, que estaciona nos nove pontos e fica no 11º lugar, amarga sua terceira derrota no mesmo recorte recente.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 31/10, pelo Campeonato Francês. O Brest visita o Lorient, enquanto o Nice recebe o Rennes.