O Auxerre recebe o Brest neste sábado (21), às 15h (de Brasília), no Stade de l’Abbé-Deschamps. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês 2025/26 e coloca frente a frente equipes com objetivos completamente distintos na reta final da competição.

A luta do Auxerre contra o rebaixamento

Ocupando a perigosa 16ª colocação com apenas 19 pontos, o time mandante vive uma situação dramática, figurando na zona de play-off contra o descenso. Com uma campanha de quatro vitórias, sete empates e 15 derrotas, a equipe precisa urgentemente somar pontos diante de sua torcida. O principal problema tem sido o setor ofensivo, que marcou apenas 19 gols em 26 jogos. A forma recente reflete essa instabilidade: nos últimos cinco compromissos, foram duas derrotas, dois empates e apenas um triunfo.

A tranquilidade do Brest

Do outro lado, o cenário é bem diferente. O Brest chega para o confronto na 10ª posição, somando 36 pontos. Com um retrospecto equilibrado de 10 vitórias, seis empates e 10 derrotas, a equipe visitante joga sem o peso do desespero e distante da briga por vagas europeias. O momento recente é positivo: o time acumulou três vitórias, um empate e apenas uma derrota nas últimas cinco rodadas. Sem pressão, o Brest se torna um adversário perigoso, capaz de explorar a ansiedade adversária apostando em contra-ataques rápidos.

Onde assistir a Auxerre x Brest

Para os torcedores no Brasil que desejam acompanhar cada lance desta partida decisiva, a transmissão ao vivo será feita de forma gratuita pela CazéTV, através do YouTube.