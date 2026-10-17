O Lille empatou em 1 a 1 com o Brest neste sábado, 17, no Stade Pierre-Mauroy, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Francês 2026/27. Os visitantes saíram na frente logo nos minutos iniciais, mas os donos da casa, que controlaram a posse de bola e o volume ofensivo, buscaram a igualdade na etapa final com um gol de pênalti.

Vantagem precoce e controle mandante

O cenário do confronto foi desenhado logo aos 6 minutos do primeiro tempo, quando Mama Baldé aproveitou a assistência de Gautier Lloris para balançar as redes e colocar o Brest em vantagem.

Apesar do placar adverso, o Lille assumiu o controle das ações. A equipe terminou o jogo com 68% de posse de bola e trocou 635 passes, contra apenas 311 do adversário. O domínio se refletiu nos números de ataque: foram 14 finalizações dos mandantes, sendo cinco no alvo, enquanto os visitantes finalizaram oito vezes no total.

Empate na marca da cal

A insistência do Lille se transformou em gol aos 64 minutos. Olivier Giroud cobrou pênalti e converteu, decretando o 1 a 1.

Logo após o empate, os técnicos Davide Ancelotti e Julien Lachuer promoveram uma série de substituições para buscar a vitória, mas o placar não se alterou mais. O duelo registrou 20 faltas cometidas pelo Brest e 11 pelo Lille. A arbitragem aplicou três cartões amarelos: Kamory Doumbia e Bradley Locko foram advertidos pelo lado visitante, enquanto Calvin Verdonk recebeu o cartão pelos donos da casa aos 90 minutos.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Lille chega a 14 pontos e ocupa a 3ª colocação no Campeonato Francês, mantendo um balanço de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O Brest fica na 8ª posição, agora com nove pontos na tabela.

O Lille volta a campo na quarta-feira, 21, contra o Galatasaray, pela Uefa Champions League 2026/27. Pelo Campeonato Francês, o próximo compromisso é no domingo, 25, diante do Monaco. Já o Brest joga na sexta-feira, 23, contra o Nice, em casa, pela liga nacional.