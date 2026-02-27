Neste sábado, 28, o Rennes recebe o Toulouse no Roazhon Park, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola a partir das 13h (horário de Brasília), em um duelo crucial para as pretensões dos donos da casa de alcançar as zonas de classificação para competições continentais.

Rennes mira o G-4

Jogando diante de sua torcida, o Rennes vive um momento de ascensão na temporada 2025/2026. A equipe ocupa atualmente a 6ª colocação na tabela, somando 37 pontos, fruto de uma campanha de 10 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Vindo de resultados positivos recentes, o time busca o terceiro triunfo consecutivo para se consolidar no G-6 e pressionar os adversários diretos na briga por uma vaga na próxima Champions League ou Europa League.

Toulouse busca estabilidade

Do outro lado, o Toulouse chega ao confronto em uma fase de oscilação. Ocupando a 10ª posição com 31 pontos (8 vitórias, 7 empates e 8 derrotas), a equipe visitante tenta quebrar uma sequência incômoda de quatro jogos sem vencer na Ligue 1. Embora mantenha uma distância segura da zona de rebaixamento, o time comandado por Carles Martínez Novell precisa somar pontos fora de casa para evitar que a reta final do campeonato se torne uma luta contra a parte inferior da tabela e para renovar a confiança do elenco.

Onde assistir a Rennes x Toulouse

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar a partida, a transmissão será exclusiva da plataforma de streaming. Confira as opções: