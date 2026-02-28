Neste domingo, 1º de março de 2026, a Decathlon Arena (Stade Pierre-Mauroy) será palco de um confronto decisivo entre realidades distintas. O Lille recebe o Nantes em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 13h15 (horário de Brasília), colocando frente a frente uma equipe que almeja a elite europeia e outra que luta pela sobrevivência na primeira divisão.

Lille mira o topo da tabela

O time da casa entra em campo ocupando a 5ª colocação, com 37 pontos. A campanha do Lille é consistente, somando 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Atualmente na zona de classificação para a UEFA Conference League, o clube tem ambições maiores e busca se aproximar das vagas para a Europa League e a Champions League. Manter o bom desempenho em casa é fundamental para sustentar a posição à frente de perseguidores como Rennes e Strasbourg.

O momento é de retomada. Após uma breve oscilação na competição, onde registrou empates e uma derrota, o Lille reencontrou o caminho das vitórias na última rodada. A expectativa é que a equipe de Paulo Fonseca assuma o controle da posse de bola e pressione o adversário para consolidar sua recuperação.

Nantes respira, mas segue no Z3

Do outro lado, o Nantes vive uma situação dramática, embora com esperanças renovadas. Ocupando a 17ª posição com apenas 17 pontos, a equipe está na zona de rebaixamento direto. O retrospecto de 4 vitórias, 5 empates e 14 derrotas evidencia as dificuldades enfrentadas ao longo da temporada.

Contudo, a última rodada trouxe alívio: uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Le Havre encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas na Ligue 1. Esse triunfo serve de combustível moral para o time, que deve adotar uma postura defensiva e explorar contra-ataques, tratando o duelo como uma verdadeira final na luta contra a degola.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão está confirmada pela CazéTV (YouTube). Plataformas de streaming como Disney+ e Prime Video também são opções habituais para a cobertura da liga francesa.