O lateral-direito Vanderson vive um momento de afirmação e estabilidade física na carreira após superar lesões musculares na coxa esquerda. Em entrevista exclusiva ao portal ge, o jogador de 25 anos celebrou o retorno seguro aos gramados e a sequência como titular no Monaco e na seleção brasileira.

“Eu acho que foram momentos difíceis na temporada passada, ano de Copa do Mundo. Infelizmente, tive poucos minutos na temporada. Então o mais importante é estar saudável, estar bem e tendo minutagem. Foi no que mais eu vim pensando quando começou a temporada: ter esses minutos, porque eu sabia que as oportunidades iriam aparecer novamente. Feliz por ter esses minutos novamente, feliz por estar saudável novamente. Espero continuar, dar sequência a esse momento”, afirmou Vanderson em entrevista exclusiva ao ge.

Como foi a retomada de Vanderson no Brasil?

Livre de restrições físicas e com ritmo competitivo restabelecido, o atleta anotou um gol na vitória da seleção brasileira por 4 a 2 diante da Austrália, em amistoso realizado no dia 29 de setembro. O lance coroou a recuperação do defensor após um período de pouca minutagem gerado pelos desfalques médicos na temporada anterior.

“Acho que nem nos meus melhores sonhos imaginava uma história tão bela como essa. Não falo só do gol na seleção, mas falo no todo: chegar à Seleção primeiramente, chegar a um grande clube no Brasil e depois chegar à Europa. Ter essa sensação de marcar um gol com a seleção foi um momento incrível, de muita felicidade”, destacou Vanderson.

“O que eu passei naquele momento foi uma coisa maravilhosa. Espero ter de novo esses sentimentos, porque foi gostoso. E aproveitar ao máximo quando tiver as oportunidades, como foi na última vez”, complementou.

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Qual o papel de Filipe Luís na evolução do lateral?

Além do espaço conquistado com a camisa amarela, o jogador enfatizou o impacto do trabalho com Filipe Luís no Monaco.

“O Filipe tem experiências e mais experiências para poder passar para a gente. Ele vem falando bastante comigo, passou os exemplos dele também na seleção, como foi o começo, como foi até esses últimos jogos que ele fez com a camisa da Seleção. Eu tenho tentado aprender o máximo com ele, escutando bastante as experiências. Isso tem agregado bastante”, comentou Vanderson.

Durante a entrevista ao ge, Vanderson relembrou seu início de carreira e destacou que Filipe Luís é uma referência para ele. Segundo o atleta, o ex-jogador e atual técnico do Monaco é um “exemplo na posição”.

“Quando iniciei lá no Grêmio, eu tinha algumas dificuldades, até pela idade, pelo pouco tempo de trabalho. E vindo para a Europa, eu precisava mudar algumas situações no meu estilo de jogo. Então, eu vim com a mente aberta, sabendo que eu precisaria dessas mudanças, por ser um futebol um pouco diferente do que aquele que eu vinha vivendo no Brasil”, iniciou Vanderson.

“Vim com a mente aberta, aprendendo bastante com os outros treinadores que aqui também passaram. E agora com o Filipe, por ter sido um lateral, por ser um exemplo na posição, ainda mais. E estar no dia a dia com ele ajuda bastante. Eu tento abordar ao máximo isso para que possa crescer mais e mais”, finalizou.