O Toulouse recebeu o Troyes neste domingo, 25, no estádio Municipal de Toulouse, e as equipes ficaram no empate por 0 a 0, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Francês. O resultado sem gols refletiu um confronto de muita disputa física e pouca precisão ofensiva. Com o placar, os donos da casa chegam ao quinto jogo seguido sem perder na competição, enquanto os visitantes conseguem frear uma dura sequência de quatro derrotas consecutivas.

Posse de bola e defesas de Konaté

Apoiado em sua formação 4-4-2 sob o comando do técnico Jens Berthel Askou, o Toulouse controlou as ações com 63% de posse de bola e trocou 591 passes contra apenas 336 do adversário. No entanto, o volume de jogo não se traduziu em facilidade no ataque. Os donos da casa finalizaram sete vezes, acertando o alvo em três oportunidades, o que obrigou o goleiro Konaté, do Troyes, a trabalhar e registrar três defesas na partida.

Do outro lado, a equipe visitante, armada no 4-3-3 pelo técnico Dumont, apostou em transições e chegou a finalizar oito vezes no total. Contudo, nenhuma das tentativas do Troyes foi na direção do gol, deixando o goleiro Restes sem nenhuma defesa ao longo de todo o confronto.

Excesso de faltas e cartões

Sem lances de grande perigo ou fluidez ofensiva, o destaque da partida ficou por conta do jogo truncado e das constantes paralisações. Foram 32 faltas marcadas no total, sendo 19 cometidas pelo Toulouse e 13 pelo Troyes. A arbitragem precisou intervir com rigor, distribuindo nove cartões amarelos.

O Toulouse foi o mais advertido, recebendo sete amarelos: Rafik Messali, Aron Dønnum e Cristian Casseres no primeiro tempo; Niko Sigur, Alexis Vossah, Mark McKenzie e até o técnico Jens Berthel Askou na etapa final. Pelo Troyes, Junior Diaz e Timothee Nkada foram amarelados antes do intervalo.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o empate, o Toulouse chega a 10 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela do Campeonato Francês. Já o Troyes soma agora cinco pontos e amarga a 17ª posição.

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pela competição. O Troyes joga no sábado, 31, quando recebe o Le Mans. No domingo, 1, o Toulouse visita o Olympique de Marseille.