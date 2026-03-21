O Toulouse recebe o Lorient neste sábado (21), às 13h (de Brasília), no Stadium de Toulouse. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês 2025/26, coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidação na metade superior da tabela de classificação.

Análise da partida e expectativas

O confronto apresenta um duelo de momentos distintos. Enquanto o time da casa busca estabilidade para se afastar da parte inferior da tabela, os visitantes sonham em se aproximar da zona de classificação para competições europeias. O Toulouse conta com o fator casa, mas precisará superar a solidez defensiva e a boa fase do adversário. Uma vitória mandante significaria igualar a pontuação do rival direto, ganhando fôlego na competição. Por outro lado, um triunfo do Lorient pode colocar a equipe na briga por uma vaga na UEFA Conference League, dependendo de outros resultados da rodada.

Como chega o Toulouse

Atuando diante de seus torcedores, o Toulouse tenta reencontrar a regularidade na competição. Atualmente na 11ª colocação com 34 pontos (nove vitórias, sete empates e dez derrotas), a equipe vem de uma sequência incômoda. Nos últimos cinco compromissos pelo torneio nacional, somou apenas uma vitória, além de um empate e três derrotas. Um triunfo neste fim de semana é fundamental para recuperar a confiança do elenco.

Como chega o Lorient

Do outro lado, o Lorient vive um momento de maior estabilidade. Ocupando o 9º lugar com 37 pontos (nove vitórias, dez empates e sete derrotas), a equipe ostenta uma invencibilidade de cinco partidas, acumulando duas vitórias e três empates no período. A solidez recente dá segurança ao time para buscar pontos fora de casa e tentar uma aproximação ao pelotão de elite da liga francesa.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através de diversas plataformas de streaming. A transmissão no Brasil está confirmada pelo aplicativo OneFootball, além das plataformas oficiais LIGUE1PLUS e Ligue 1 Plus. Internacionalmente, o jogo também será exibido por canais como beIN Sports, FuboTV, Fanatiz e Disney+.