Neste sábado, 7, o Toulouse recebe o Olympique de Marselha em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 17h05 (de Brasília) no Estádio Municipal de Toulouse, colocando frente a frente equipes com ambições distintas na reta final da temporada.

Momento das equipes na Ligue 1

Os donos da casa atravessam um momento delicado na competição. Ocupando a 11ª colocação com 31 pontos, o Toulouse busca estancar uma sequência negativa: nos últimos cinco jogos, a equipe não venceu, acumulando tropeços que frearam sua ascensão.

Embora não corra riscos iminentes de rebaixamento, o time precisa fazer valer o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias e garantir uma posição mais tranquila na tabela.

Já o Olympique de Marselha vive uma realidade oposta, brigando na parte superior da classificação. Em 4º lugar com 43 pontos, o time visitante tem como principal objetivo se consolidar no G-4 e garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Apesar de uma campanha sólida com 13 vitórias, o Marselha oscilou em compromissos recentes e sabe que pontuar fora de casa é crucial para manter a pressão sobre os rivais diretos.

Onde assistir

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo, a transmissão será ampla. A partida será exibida pela CazéTV, disponível no YouTube, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus. Além disso, o jogo também estará disponível no Ligue 1+, o serviço de streaming oficial da liga francesa.