Onde assistir a Betis x Chelsea pela final da Conference League

Real Betis e Chelsea entram em campo nesta quarta-feira, 28, para a final da Conference League 2024/25. A decisão será realizada na Tarczynski Arena, em Breslávia, na Polônia, às 16h (de Brasília), com transmissão exclusiva da CazéTV.

A equipe espanhola chega à decisão embalada pela atuação decisiva de Antony na semifinal contra a Fiorentina. Após ceder a virada e ver o confronto ir para a prorrogação, o Betis garantiu a vaga ao empatar o jogo e fechar o agregado em 4 a 3.

Um dos ingredientes do lado espanhol é o brasileiro Antony. Depois de maus momentos no Manchester United, o atacante se encontrou emprestado para o time de Sevilla, anotando nove gols e seis assistências em 25 partidas, que até o levaram de volta à seleção brasileira.

Do outro lado, o Chelsea teve um caminho mais tranquilo. Com vantagem construída no duelo de ida, venceu o Djurgården por 1 a 0 em casa e confirmou a classificação sem sustos, mesmo com uma equipe alternativa.

Prováveis escalações da final

Real Betis (técnico: Manuel Pellegrini)

Adrian; Sabaly, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Johnny, Pablo Fornals, Isco; Antony, Jesús Rodríguez e Cédric Bakambu.

Chelsea (técnico: Enzo Maresca)

Filip Jorgensen; Reece James, Adarabioyo, Levi Colwill, Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke e Nicolas Jackson.

