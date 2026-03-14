O Rayo Vallecano recebe o Levante nesta segunda-feira, 16, às 17h (de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26, coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na reta final da temporada.

Rayo Vallecano busca consolidação

Ocupando a 13ª colocação com 31 pontos, o time da casa vive um momento de estabilidade. A campanha de sete vitórias, dez empates e dez derrotas reflete uma equipe competitiva. Nas últimas cinco partidas, o Rayo somou duas vitórias e três empates, mantendo uma invencibilidade recente que traz confiança. Uma vitória diante de seus torcedores pode afastar matematicamente o risco de rebaixamento e garantir um final de campeonato tranquilo na elite espanhola.

Levante em luta contra o rebaixamento

Do outro lado, o cenário é de alerta máximo. O Levante amarga a 19ª e penúltima posição, com apenas 22 pontos conquistados (cinco vitórias, sete empates e 15 derrotas). A equipe visitante precisa desesperadamente pontuar para manter vivas as esperanças de escapar da queda para a segunda divisão. O retrospecto recente preocupa: são três derrotas, uma vitória e um empate nos últimos cinco compromissos. Por isso, o jogo em Madri é tratado como uma verdadeira decisão.

Onde assistir a Rayo Vallecano x Levante

Com o Rayo Vallecano focado em manter a boa fase e o Levante jogando a sua sobrevivência na competição, a expectativa é de um confronto tenso e disputado. A tranmissão da partida será realizada na ESPN 4.