Neste sábado, 28, o Estádio de Vallecas, em Madri, será palco de Rayo Vallecano contra Athletic Bilbao em um duelo que opõe equipes com objetivos distintos na tabela de classificação. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol e será àss 10h (horário de Brasília),

Enquanto os donos da casa buscam respirar na luta contra a parte baixa da tabela, os visitantes tentam manter a boa fase para sonhar com vagas em competições europeias. A expectativa é de um jogo tenso, com o Rayo tentando se impor fisicamente e o Athletic explorando a velocidade de seus atacantes para buscar a vitória fora de casa.

Rayo busca estabilidade em casa

O Rayo Vallecano chega para este confronto ocupando a 15ª colocação na tabela, somando 26 pontos. A campanha até aqui reflete a irregularidade da equipe, que acumula 6 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. A forma recente preocupa o torcedor: nos últimos cinco jogos, o time de Vallecas sofreu três derrotas, conseguiu apenas uma vitória e um empate.

Jogando em seus domínios, a equipe tem a pressão de somar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento e recuperar a confiança do elenco. O apoio da torcida em Vallecas será fundamental para superar o momento instável.

Athletic Bilbao em ascensão

Do outro lado, o Athletic Bilbao vive um momento mais positivo e de afirmação no campeonato. Ocupando a 8ª posição com 34 pontos, o time basco soma 10 vitórias, 4 empates e 11 derrotas na competição. O retrospecto recente é animador, com três vitórias nos últimos cinco compromissos, o que demonstra uma evolução tática importante sob o comando de Ernesto Valverde.

O objetivo dos bascos é claro: encurtar a distância para o pelotão de frente e brigar por uma vaga na Conference League ou Europa League. A equipe aposta na velocidade de jogadores como os irmãos Williams para aproveitar o momento de instabilidade do adversário e sair de Madri com os três pontos.

Onde assistir a Rayo Vallecano x Athletic Bilbao

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da televisão fechada e streaming. Os torcedores poderão acompanhar cada lance do embate nas seguintes plataformas: