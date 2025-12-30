Mais uma vez, a Supercopa da Espanha será disputada na Arábia Saudita, uma escolha econômica que não agrada nada ao capitão do Athletic Bilbao, Iñaki Williams. Em entrevista ao programa Chiringuito nesta terça-feira, 30, o atacante basco lamentou ter que viajar, sobretudo próximo ao nascimento de seu filho.

“Já disse muitas vezes e não mordo a língua: jogar na Arábia Saudita é uma merda. Afinal, ter que levar uma competição a outro país não facilita para os torcedores, e para nós também sentimos como se jogássemos fora de casa”, afirmou Williams.

“Além disso, vou ser pai nos próximos dias e ter que deixar a minha mulher e meu filho aqui é uma dor de cabeça, mas são ossos do ofício. Estou à disposição e tentarei fazer o melhor possível na Suercopa”, completou o irmão mais velho do companheiro Nico Williams.

O Athletic, clube que não contrata estrangeiros e jamais foi rebaixado à segunda divisão espanhola, encara o Osasuna no próximo sábado, 3, por LaLiga, e dois dias depois partirá para Jedá, na Arábia Saudita, onde encara o Barcelona pela semifinal da Supercopa, dia 7. Atlético de Madrid e Real Madrid fazem a outra semifinal no dia 8.

A Supercopa da Espanha é disputada neste formato, com semifinal e final e em solo saudita, desde 2022, por iniciativa da Federação Espanhola de Futebol, que firmou um acordo com o governo árabe até 2029.