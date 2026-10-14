O Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou uma sanção ao Rayo Vallecano em razão dos incidentes que culminaram na suspensão da partida contra o Athletic, no último sábado, 10.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, a agremiação foi punida com uma multa de 6.000 euros, equivalente a 33.000 reais, e o fechamento parcial do Estádio de Vallecas por um jogo.

A determinação federativa enquadrou a conduta do clube madrilenho como infração grave de alteração da ordem, com base no artigo 107.1 relacionado ao artigo 15 do Código Disciplinar da entidade.

O bloqueio temporário das arquibancadas atinge diretamente o setor localizado sobre a área dos vestiários. A Federação também emitiu uma advertência formal, alertando a diretoria do Rayo de que novas ocorrências semelhantes resultarão na interdição total das instalações esportivas.

Protestos da torcida e definição do calendário

A suspensão do embate ocorreu ainda no primeiro tempo, quando o árbitro José María Sánchez Martínez paralisou o jogo após a torcida atirar repetidamente aviões de papel e pequenas bolas de borracha no gramado, em manifestação contra o presidente do clube, Raúl Martín Presa.

Conforme divulgado pelo diário AS, o Comitê de Disciplina repassou o caso ao Juiz Único de Competição, órgão responsável por estipular a nova data e o formato para a disputa do tempo regulamentar restante entre as equipes.