Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (24/10/2024)

O dia de hoje está repleto de grandes confrontos para os amantes do futebol, com partidas emocionantes pelas principais competições internacionais e nacionais. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrentou o Racing às 21h30, com transmissão na ESPN, SBT e outras plataformas.

Pelo Brasileirão, Vasco e Cuiabá se enfrentam às 19h, e Sport joga contra o Guarani pela Série B às 21h30. Já na UEFA Europa League, clubes como Ajax, Roma e Manchester United entram em campo para duelos decisivos, com detalhes no YouTube e Prime Video.

Jogos de hoje: horários e onde assistir

Copa Sul-Americana

21h30 – Corinthians x Racing (ESPN / SBT / Paramount+1 / Disney+ Brasil)

Brasileirão série A

19h – Vasco x Cuiabá (Premiere)

Brasileirão série B

21h30 – Sport x Guarani (Premiere / TV Brasil / Youtube GOAT)

UEFA Europa League

13h45 – Frankfurt x RFS

13h45 – Midtjylland x USG

13h45 – Ferencváros x Nice

13h45 – M. Tel-Aviv x Real Sociedad

13h45 – PAOK x Victoria Plzen

13h45 – Qarabag x Ajax (Youtube CazéTV)

(Youtube CazéTV) 13h45 – Roma x Dynamo Kyiv (Youtube CazéTV)

(Youtube CazéTV) 16h – Athletic Club x Slavia Praha

16h – Porto x Hoffenheim

16h – Twente x Lazio

16h – Fenerbahçe x Manchester United (Prime Video / Youtube CazéTV)

(Prime Video / Youtube CazéTV) 16h – Malmo x Olypiacos

16h – Lyon x Besiktas

16h – Anderlecht x Ludogorets

16h – Rangers x FCSB

16h – Tottenham x AZ (Prime Video / Youtube CazéTV)

