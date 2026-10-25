O Celta de Vigo e o Betis empataram por 0 a 0 neste domingo, 25, no estádio Balaídos, em Vigo, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Em um confronto onde os números refletiram posturas distintas em campo, os visitantes controlaram a posse de bola, mas foram os donos da casa que mais exigiram trabalho do goleiro adversário. O resultado mantém o Betis na parte alta da tabela e consolida a boa fase recente do Celta na competição.

Posse de bola contra precisão

O duelo opôs o esquema 3-4-3 do técnico Claudio Giráldez, do Celta de Vigo, ao 4-2-3-1 armado por Pellegrini no Betis. Os visitantes terminaram a partida com 56% de posse de bola e trocaram 652 passes contra 499 dos mandantes. O volume de jogo do Betis resultou em 15 finalizações totais, mas apenas duas acertaram o alvo, exigindo duas defesas do goleiro Radu.

Por outro lado, o Celta de Vigo foi mais preciso em suas investidas. Das 12 finalizações da equipe na partida, quatro foram na direção do gol, o que obrigou o goleiro Álvaro Vallés a fazer quatro defesas para garantir o zero no placar. O jogo teve 21 faltas marcadas (nove do Celta e 12 do Betis) e três cartões amarelos aplicados: Ilaix Moriba e Sergio Carreira Vilarino foram advertidos pelo lado mandante, enquanto Diego Llorente recebeu o cartão pelo time visitante, ainda no primeiro tempo. A etapa final foi marcada por dez substituições, cinco para cada lado, mas as alterações não foram suficientes para alterar o marcador.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o empate, o Betis, que tinha 19 pontos antes do jogo, chega a 20 e ocupa a 4ª colocação no Campeonato Espanhol. A equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do torneio. Já o Celta de Vigo vai a 12 pontos e fica na 9ª posição. Contando este jogo, o time mandante acumula duas vitórias e três empates em suas últimas cinco partidas na liga, mantendo-se invicto neste recorte.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 31, pelo Campeonato Espanhol. O Celta de Vigo visita o Rayo Vallecano, enquanto o Betis recebe o Málaga. Na sequência, ambos terão compromissos continentais: na quarta-feira, 4, o Betis vai à Alemanha enfrentar o Borussia Dortmund pela Champions League; na quinta-feira, 5, o Celta joga em casa contra o Union Saint-Gilloise, pela Europa League.