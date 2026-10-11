O Elche recebeu o Celta de Vigo na manhã deste domingo, 11, no Estadio Manuel Martínez Valero, e as equipes não saíram do 0 a 0. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol 2026/27, os donos da casa tiveram o controle da posse de bola, mas esbarraram na falta de pontaria.

O resultado reflete o momento de ambas as equipes, que somam apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos na temporada.

Controle mandante e pouca inspiração

Atuando no esquema 5-3-2 sob o comando do técnico M. Anselmi, o Elche ditou o ritmo do confronto. A equipe mandante terminou os 90 minutos com 66% de posse de bola e trocou 646 passes, o dobro do volume apresentado pelo Celta de Vigo, armado por Claudio Giráldez em um 3-4-3.

Apesar do domínio territorial e de arriscar 13 finalizações contra sete dos visitantes, o Elche acertou o alvo apenas duas vezes, exigindo duas defesas do goleiro I. Radu. Do outro lado, M. Dituro não precisou fazer nenhuma intervenção, já que o Celta não registrou chutes na direção do gol.

Faltas, cartões e substituições

O duelo foi marcado por um alto número de infrações, totalizando 40 faltas assinaladas (19 do Elche e 21 do Celta). A arbitragem puniu apenas os visitantes com cartões amarelos, advertindo Yoel Lago no primeiro tempo, além de Javier Rueda García e Aleix Febas na etapa final.

Na tentativa de alterar o panorama do jogo, os treinadores promoveram diversas substituições no segundo tempo. Pelo Elche, Abiel Alessio Osorio, Martim Neto, Lucas Cepeda e Facundo Buonanotte entraram em campo. Já o Celta buscou fôlego novo com as entradas de Borja Iglesias, Williot Swedberg, Couhaib Driouech, Sergio Carreira Vilarino e Hugo Burcio, mas o placar permaneceu inalterado.

Publicidade Continua após a publicidade

Situação na tabela e próximos jogos

Com o empate, o Elche chega a seis pontos e ocupa a 17ª colocação na tabela de classificação. O Celta de Vigo, por sua vez, vai a oito pontos e fica no 9º lugar.

As equipes agora voltam as atenções para os próximos desafios. O Celta entra em campo na quinta-feira, 15, quando recebe a Juventus pela Uefa Europa League. Pelo Campeonato Espanhol, o Elche visita o Villarreal no sábado, 17, enquanto o time de Vigo joga em casa contra o Alavés no domingo, 18.