A Juventus precisou de paciência e insistência para manter seu aproveitamento perfeito na UEFA Europa League 2026/27. Nesta quinta-feira (15), a equipe italiana visitou o Celta de Vigo no estádio Balaídos e, após sair perdendo no primeiro tempo, buscou a virada por 2 a 1 nos acréscimos da etapa final. O triunfo foi construído com volume de jogo, aproveitando uma falha defensiva para empatar e selando o resultado com Randal Kolo Muani, que saiu do banco de reservas para garantir os três pontos.

Eficiência espanhola na primeira etapa

A postura tática inicial mostrou uma Juventus dona da posse de bola (53% no total da partida) e com maior ímpeto ofensivo, terminando o jogo com 22 finalizações contra apenas oito dos donos da casa. No entanto, quem demonstrou eficiência primeiro foi o Celta de Vigo. Aos 18 minutos, Javi Rueda foi acionado pela direita e encontrou Williot Swedberg na marca do pênalti. O atacante serviu Hugo Álvarez, que ficou livre para abrir o placar e fazer a festa dos mais de 24 mil torcedores presentes.

Atrás no marcador, a equipe italiana tentou responder, mas esbarrava na falta de pontaria. Aos 40 minutos, Nick Woltemade ganhou da marcação na área e ficou de frente para o goleiro Radu, mas mandou sobre o gol. O Celta ainda teve a chance de ampliar em um contra-ataque com Ferran Jutglà, que fez linda finta em Kalulu, mas finalizou torto para fora.

Falha defensiva recoloca os italianos no jogo

Na volta do intervalo, a pressão da Juventus se intensificou. Logo aos seis minutos, Francisco Conceição soltou uma pancada de canhota e obrigou Radu a fazer uma grande defesa. A insistência visitante foi recompensada aos 13 minutos, contando com uma ajuda da defesa espanhola. Teun Koopmeiners desceu pela esquerda e cruzou para a área; Marcos Alonso errou o domínio e a bola sobrou limpa para Woltemade, que não perdoou e empatou o confronto.

Publicidade Continua após a publicidade

Dedo do técnico e castigo nos acréscimos

Buscando a vitória, o técnico Luciano Spalletti mexeu na equipe aos 19 minutos, promovendo as entradas de Nico González e Randal Kolo Muani. O Celta via seu goleiro trabalhar, com Radu caindo no cantinho para defender um chute rasteiro de Sarr aos 26 minutos. A reta final foi de alta voltagem. Nico González quase marcou um golaço aos 42, após linda jogada individual que passou perto da trave.

Quando o empate parecia definido, a estrela de Kolo Muani brilhou. Aos 47 minutos da etapa final, Andrea Cambiaso recebeu pela esquerda e cruzou na segunda trave. O atacante francês ganhou da zaga pelo alto e cabeceou firme para decretar a virada no Balaídos.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Juventus chega a 6 pontos em dois jogos na fase de liga da competição continental. Já o Celta de Vigo, que havia perdido na estreia, segue zerado na tabela. As duas equipes voltam suas atenções para os campeonatos nacionais no próximo domingo (18). O Celta recebe o Alavés pelo Campeonato Espanhol, enquanto a Juventus joga em casa contra a Lazio, pelo Campeonato Italiano. Pela Europa League, os times retornam a campo na quinta-feira (22): os espanhóis visitam o Celtic, na Escócia, e os italianos recebem o Rennes, da França.