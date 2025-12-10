O Celta de Vigo recebe o Bologna nesta quinta-feira, 11 de dezembro, às 17h (de Brasília), no estádio Balaídos, na Espanha. A partida é válida pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26 e coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela de classificação.

Disputa direta na tabela

O time da casa entra em campo defendendo a 10ª colocação na classificação geral. Com uma campanha de três vitórias e duas derrotas, o clube espanhol soma 9 pontos e tenta aproveitar o fator casa para somar mais três pontos cruciais. Um triunfo pode impulsionar o Celta para o pelotão de frente, garantindo maior tranquilidade na reta final desta fase e consolidando sua posição na zona de classificação para o mata-mata.

Do outro lado, o Bologna chega à Espanha ocupando a 18ª posição, com 8 pontos conquistados. A campanha dos italianos mostra um time difícil de ser batido, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota até o momento. A diferença mínima na pontuação transforma o duelo em um confronto direto: uma vitória fora de casa faria o time italiano ultrapassar os espanhóis na tabela, entrando na zona de classificação com mais segurança.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto decisivo, o Celta de Vigo não possui desfalques médicos significativos e deve ir a campo com força máxima sob o comando de Claudio Giráldez. Já o Bologna, treinado por Vincenzo Italiano, tem como principal ausência o meio-campista holandês Jesper Karlsson, que segue em recuperação de lesão.

Celta de Vigo: Iván Villar; Javier Manquillo, Carl Starfelt, Unai Núñez; Óscar Mingueza, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Manu Sánchez; Iago Aspas, Jørgen Strand Larsen e Jonathan Bamba. Técnico: Claudio Giráldez.

Bologna: Łukasz Skorupski; Stefan Posch, Jhon Lucumí, Riccardo Calafiori, Victor Kristiansen; Remo Freuler, Michel Aebischer; Dan Ndoye, Lewis Ferguson, Alexis Saelemaekers; Joshua Zirkzee. Técnico: Vincenzo Italiano.

Onde assistir ao jogo

A partida entre Celta de Vigo e Bologna terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Paramount+.

