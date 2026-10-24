Em um duelo decidido nos acréscimos, o Villarreal superou o Valencia por 2 a 1 na tarde deste sábado, 24, no estádio Mestalla, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe visitante teve o controle da posse de bola, mas precisou buscar a virada após sair atrás no placar. O triunfo foi construído com participação decisiva dos jogadores que saíram do banco de reservas, garantindo os três pontos no apagar das luzes.

Pênalti e vantagem dos donos da casa

O jogo começou com o Villarreal ditando o ritmo e controlando a posse de bola, que chegou a 62% no total da partida. No entanto, quem abriu o placar foi o Valencia. Aos 36 minutos do primeiro tempo, após revisão, o VAR confirmou um pênalti a favor dos donos da casa. José Luis García Vayá foi para a cobrança aos 38 minutos e converteu, colocando o time mandante em vantagem antes do intervalo. O goleiro Gulácsi, do Villarreal, ainda terminaria o jogo com quatro defesas, segurando o ímpeto adversário nas vezes em que o Valencia acertou o alvo.

Dedo do técnico e virada no fim

No segundo tempo, as substituições do técnico Iñigo Pérez mudaram a história do confronto. Aos 69 minutos, Alex Freeman empatou a partida aproveitando a assistência de Sergi Cardona Bermúdez, que havia entrado em campo pouco antes. O clima esquentou na reta final e as duas equipes sofreram baixas. Aos 78 minutos, o VAR revisou um lance e alterou a cor do cartão, resultando na expulsão com vermelho direto de Pape Gueye, deixando o Villarreal com um a menos. Aos 89 minutos, foi a vez do Valencia perder um jogador, quando Harvey Elliott também recebeu o cartão vermelho direto.

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O golpe de misericórdia

Quando o empate parecia definido, a estrela do banco de reservas brilhou mais uma vez para os visitantes. Aos 96 minutos, já nos acréscimos, Georges Mikautadze marcou o gol da vitória do Villarreal, recebendo passe de Alberto Moleiro — ambos também entraram no decorrer da segunda etapa. Apesar das 19 finalizações totais do Villarreal contra 9 do Valencia, a eficiência nos minutos finais foi o diferencial para o resultado.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Villarreal chega a 12 pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela de classificação. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo torneio. Já o Valencia vive situação delicada: estacionado nos 6 pontos, o time amarga a 19ª posição, com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos na competição. O Valencia volta a campo no próximo domingo, 01, contra o Elche. O Villarreal joga na sexta-feira, 30, quando recebe o Espanyol, também pelo Campeonato Espanhol.