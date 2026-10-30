O Espanyol conquistou uma importante vitória fora de casa nesta sexta-feira, 30, ao bater o Villarreal por 1 a 0, no estádio La Cerámica. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026/27, os visitantes souberam aproveitar sua principal oportunidade na etapa final para definir o placar, superando o maior volume de jogo dos donos da casa.
VAR em ação e o gol da vitória
Após um primeiro tempo sem gols, marcado apenas pela substituição precoce de Gerard Moreno, que deu lugar a Nicolas Pépé no Villarreal, e por cartões amarelos para a equipe visitante, a partida ganhou emoção na volta do intervalo.
Logo aos três minutos da etapa final, o Espanyol chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e acabou anulado. A frustração, no entanto, durou pouco. Aos 15, Leandro Cabrera marcou o gol da vitória do Espanyol, contando com assistência de Bryan Zaragoza.
Os números do confronto mostraram um Villarreal com o controle da posse de bola, registrando 63% contra 37% do adversário. A equipe comandada pelo técnico Iñigo Pérez, armada em um 4-4-2, tentou impor seu ritmo e finalizou 14 vezes ao longo do jogo, sendo cinco no alvo.
Do outro lado, o Espanyol de Eder Sarabia, estruturado no 4-2-3-1, adotou uma postura mais reativa. Os visitantes finalizaram apenas cinco vezes na partida (três no gol), mas demonstraram a eficiência necessária para garantir o triunfo.
Com o resultado, o Espanyol chega a 11 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela, quebrando uma sequência negativa de quatro derrotas e um empate. O Villarreal estaciona nos 12 pontos e permanece na 10ª posição.
O Villarreal volta a campo na próxima terça-feira, 03, para enfrentar o Paris Saint-Germain, pela Champions League, e no domingo, 08, recebe o Getafe pelo Campeonato Espanhol. O Espanyol terá seu próximo compromisso no sábado, 07, quando atua contra o Deportivo La Coruña, também pela liga nacional.