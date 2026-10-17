O Atlético de Madrid precisou insistir até os minutos finais para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Espanyol neste sábado, 17, no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. Em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol, os visitantes dominaram as ações ofensivas, mas o gol saiu apenas aos 44 minutos do segundo tempo, graças a jogadores que vieram do banco de reservas.

Domínio colchonero e resistência mandante

A postura das equipes ficou clara desde o início, refletida nos números da partida. O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone no esquema 4-3-1-2, controlou 71% da posse de bola e trocou 670 passes contra apenas 268 dos donos da casa.

Fechado em uma formação 5-4-1 sob o comando de Manolo González, o Espanyol tentou resistir à pressão. A equipe visitante registrou 19 finalizações totais e 12 escanteios, exigindo que o goleiro Ángel Fortuño trabalhasse com cinco defesas ao longo do confronto. O Espanyol, por sua vez, acertou o alvo adversário apenas uma vez.

O jogo foi marcado por um alto número de advertências, totalizando sete cartões amarelos, sendo cinco para o Atlético de Madrid e dois para o Espanyol. Diante da dificuldade de furar o bloqueio mandante, as alterações de Simeone foram determinantes.

Julián Álvarez entrou no intervalo, enquanto Álex Baena foi acionado aos 17 minutos da etapa final. Aos 44, a dupla resolveu a partida: Álvarez deu a assistência para Baena balançar as redes e decretar o 1 a 0.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chega a 22 pontos e ocupa a segunda colocação na tabela de classificação, somando agora quatro vitórias em seus últimos cinco jogos. O Espanyol permanece com oito pontos, na 12ª posição.

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O Atlético de Madrid volta a campo na próxima terça-feira, 20, contra o Stuttgart, pela Champions League. Já o Espanyol terá seu próximo compromisso no sábado, 24, quando visita o Racing Santander pelo Campeonato Espanhol.