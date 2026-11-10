O atacante Eli Junior Kroupi foi convocado pela primeira vez para defender a seleção francesa principal. O jogador de 20 anos, destaque do Bournemouth, foi chamado pelo técnico Zinédine Zidane para substituir Marcus Thuram nos próximos jogos da Liga das Nações contra Itália e Turquia. Thuram, da Inter de Milão, foi cortado após sofrer dores musculares na coxa direita.

Nascido em Lorient e revelado nas categorias de base do FC Lorient, Kroupi destacou-se no cenário continental ao conquistar o título e a artilharia da Ligue 2, segunda divisão da França, na temporada 2024/25, marcando 22 gols com 18 anos. Contratado pelo Bournemouth, o atacante manteve a regularidade com 13 gols em 35 partidas na sua primeira temporada completa na Inglaterra, superando uma fratura no pé sofrida no início de 2026.

Filho de Éli Kroupi, ex-atacante que atuou pela seleção marfinense, o jovem também tinha elegibilidade para representar Portugal por conta da ascendência materna. No entanto, após passagens constantes pelas seleções de base da França, do sub-16 ao sub-21, manteve a preferência pela equipe europeia e conquistou seu espaço no grupo principal comandado por Zidane.