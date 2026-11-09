O lateral direito Saël Kumbedi, do Wolfsburg, foi convocado pelo técnico Zinédine Zidane para integrar a seleção francesa principal. O jogador de 21 anos entra na vaga de Pierre Kalulu, cortado por lesão muscular.

O defensor da Juventus sofreu uma lesão nos músculos isquiotibiais e foi desconvocado do elenco. Diante do desfalque na linha de defesa, Zidane decidiu promover Kumbedi, que estava inicialmente chamado para a seleção sub-21 da França e neste momento disputa a segunda divisão da Alemanha com a camisa dos Lobos.

O elenco francês realiza os treinamentos preparatórios no centro de Clairefontaine com foco nos próximos compromissos da Liga das Nações. A seleção francesa enfrentará a Itália em Milão, na quinta-feira, 12, e, em seguida, receberá a Turquia em confronto marcado para a cidade de Bordeaux, no domingo, 15.