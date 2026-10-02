O desempenho do meia-atacante Désiré Doué gerou forte admiração do técnico Zinédine Zidane e de sua comissão técnica na seleção francesa. Segundo a emissora francesa RMC Sport, o atleta chamou atenção pela facilidade no drible em velocidade, precisão nos chutes e intensidade coletiva.

A grande atuação contra a Bélgica serviu de confirmação para a comissão técnica. Com habilidade de furar linhas defensivas adversárias em espaços curtos, o jovem assegurou subiu na hierarquia do grupo.

Contra a Turquia, quando Kylian Mbappé precisou sair de campo após sofrer uma lesão, Doué foi a primeira opção acionada pelo treinador. A capacidade do jogador de atuar aberto nas duas pontas ou flutuando por dentro amplia as alternativas táticas da equipe francesa.

Qual é o cenário do jogador no Paris Saint-Germain?

O momento de afirmação na França reflete a evolução de Doué no Paris Saint-Germain. A diretoria do clube francês trata o atleta como peça essencial do projeto esportivo, com negociações para estender seu contrato até 2032.

Com participações seguras em duelos internacionais de primeiro nível, o meia-atacante afasta a percepção de ser apenas uma aposta futura e consolida papel relevante no presente do futebol europeu.