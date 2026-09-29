A Federação Francesa de Futebol (FFF) optou por não realizar nenhuma cerimônia oficial de homenagem a Didier Deschamps durante a próxima janela de jogos no Stade de France. De acordo com informações apuradas pelo RMC Sport, a entidade máxima do futebol francês entende que o momento atual exige concentração absoluta no novo ciclo da seleção principal.
Foco na estreia caseira da comissão técnica
Os confrontos marcados para Saint-Denis pela Liga das Nações — contra a Itália, em 2 de outubro, e diante da Bélgica, em 5 de outubro — marcarão as primeiras partidas de Zinédine Zidane como treinador da França diante da torcida local. Internamente, dirigentes avaliaram que organizar uma solenidade para o antecessor no mesmo palco desviaria as atenções da comissão recém-empossada e do início de campanha da equipe.
Planejamento de tributo para janela futura
Embora a celebração tenha sido descartada no curto prazo, uma honraria oficial a Deschamps não está descartada. O profissional, que liderou os Bleus ao longo de 14 anos e conquistou o título mundial em 2018, deverá receber um reconhecimento institucional em um período com menor pressão de calendário, com a primavera europeia surgindo como período mais favorável para a homenagem formal.
Títulos de Deschamps com a seleção francesa
Como jogador
- Copa do Mundo 1998
- Eurocopa 2000
Como treinador
- Copa do Mundo 2018
- Liga das Nações 2020–21