Ex-jogador e multicampeão pelo Real Madrid, o galês Gareth Bale voltou a comentar sobre os bastidores da equipe espanhola na época em que atuava. Ao podcast Stick to Football Magazine, o atacante elogiou Carlo Ancelotti e destacou o técnico da seleção brasileira como o melhor de sua carreira. Além disso, comentou também sobre o trabalho de Zidane, tricampeão da Champions.

“Zidane não fazia muito trabalho tático, era sempre o mínimo. Treino com posse de bola, chutes e depois voltávamos para casa. Era 15 minutos de trabalho tático defensivo apenas. Mas ele tinha o respeito que conquistou como jogador”, disse Bale.

O galês ainda brincou: “Às vezes ele treinava junto com a gente e me deixou no chão algumas vezes, ainda tinha jeito dentro de campo”.

Gareth Bale deixou o Real Madrid como um dos maiores campeões da história. O galês foi pentacampeão da Champions League – três vezes sob o comando de Zidane (entre 2016 e 2018).

Bale também foi campeão da Champions pelo Real Madrid sob o comando de Carlo Ancelotti, hoje na seleção brasileira. O ex-jogador comparou inclusive o trabalho dos dois técnicos e cravou: “O melhor técnico que trabalhei foi com Ancelotti”.

“A gestão do Ancelotti era melhor. Inclusive, mesmo sem jogar, te fazia sentir como se fosse o seu melhor amigo. Ele tem essa capacidade de manter todos os jogadores felizes e dispostos”, disse Bale.

E ainda completou: “Já disse isso, o Real Madrid não precisa de um técnico, mas sim de um gestor para os jogadores. Claro que tem algumas atividades táticas, mas não precisa de tantas”, ao comentar sobre a demissão de Xabi Alonso.