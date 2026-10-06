O meia-atacante Michael Olise tem um início impressionante com a camisa da seleção francesa. Segundo o portal RMC Sport, o atleta do Bayern de Munique tem números melhores do que outros ídolos, neste início pela seleção.
Com a lesão de Kylian Mbappé, o jovem assumiu o protagonismo da equipe comadada por Zinedine Zidane. Nas quatro primeiras partidas da Nations League, o jogador marcou quatro gols e deus duas assistências, contra as seleções da Turquia, Itália e Bélgica.
Em suas primeiras 29 partidas com a equipe nacional, Olise contabiliza 11 gols marcados e 12 assistências, alcançando a marca de 23 participações diretas em gols. Os números são colococam o jogador a frente de nomes como Kylian Mbappé, Thierry Henry, Antoine Griezmann e Karim Benzema quando atingiram essa minutagem pelos Bleus.
Números dos craques franceses, nas primeiras 29 partidas
- Kylian Mbappé: 10 gols e dado 8 assistências
- Thierry Henry: 10 gols e 3 assistências
- Antoine Griezmann: 8 gols e 5 assistências
- Karim Benzema: 9 gols e 2 assistências