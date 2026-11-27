O Nacional da Madeira foi eficiente para superar o Marítimo por 2 a 1 nesta sexta-feira, 27, no estádio do Marítimo, no Funchal.

Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Português, os visitantes souberam aproveitar suas oportunidades para garantir os três pontos, enquanto os donos da casa amargaram mais um resultado negativo em sua sequência recente na competição.

Eficiência visitante define o placar

Apesar de o Marítimo, escalado no 4-2-3-1 pelo técnico van der Gaag, terminar a partida com maior posse de bola (59%) e mais finalizações totais (14 contra 8), foi o Nacional da Madeira quem demonstrou precisão. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Song Min-kyu abriu o placar para os visitantes, aproveitando assistência de Miguel Baeza.

No início da segunda etapa, aos seis minutos (51 da cronologia geral), o Nacional ampliou a vantagem. Markus Jensen balançou as redes após passe de Chiheb Labidi. Defensivamente, a equipe visitante viu seu goleiro titular, Renato Bellucci, trabalhar com três defesas ao longo do confronto, enquanto Fran Vieites fez duas intervenções pelo lado do Marítimo.

Expulsão e gol nos acréscimos

A situação do Marítimo ficou ainda mais complicada na reta final. Aos 44 minutos do segundo tempo, Romain Correia recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando os donos da casa com um jogador a menos. O jogo foi marcado por um alto número de advertências, com quatro amarelos para o Marítimo e cinco para o Nacional da Madeira.

Mesmo em desvantagem numérica, o Marítimo conseguiu descontar nos acréscimos. Aos 49 minutos (94 da cronologia), Samuel Bamba, que havia entrado no lugar de Paulo Henrique aos 20 minutos da etapa final, marcou o gol dos mandantes com assistência de Vladan Danilović, fechando o placar em 2 a 1.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Nacional da Madeira está na 11ª colocação do Campeonato Português, com 13 pontos. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas do torneio. Já o Marítimo vive momento delicado: está em 15º lugar, com oito pontos, e acumula quatro derrotas e um empate em seus últimos cinco compromissos pela competição.

As duas equipes terão desafios na próxima rodada do Campeonato Português. O Marítimo volta a campo na sexta-feira, 4 de dezembro, para enfrentar o Sporting. No dia seguinte, sábado, 05/12, o Nacional da Madeira joga contra o Benfica.