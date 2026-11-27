Em um duelo de seis gols no Weserstadion, o Werder Bremen arrancou um empate por 3 a 3 contra o Borussia MGladbach na tarde desta sexta-feira, 27, pela 11ª rodada da Bundesliga.

Os visitantes chegaram a abrir dois gols de vantagem na etapa final, mas os donos da casa reagiram nos minutos finais para garantir a igualdade.

Vantagem visitante e resposta rápida

O confronto começou com as duas equipes buscando o ataque, refletido no número igual de finalizações (20 para cada lado) ao fim do jogo. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o VAR confirmou um pênalti a favor do Borussia MGladbach.

Aos 27 minutos, Kevin Diks foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar. A resposta do Werder Bremen, que controlou as ações com 59% de posse de bola, não demorou. Aos 38 minutos, Eren Dinkci balançou as redes e deixou tudo igual antes do intervalo.

Dois gols de Honorat e reação nos acréscimos

Logo aos 46 minutos, no início do segundo tempo, o Borussia MGladbach voltou a ficar à frente com um gol de Franck Honorat, após assistência de Zento Uno. Aos 78 minutos, Honorat apareceu novamente para ampliar a vantagem, desta vez com passe de Wael Mohya.

Parecia que os visitantes levariam os três pontos, vendo seu goleiro Batz terminar a partida com cinco defesas, mas o Werder Bremen iniciou a reação aos 85 minutos, quando Eren Dinkci marcou o seu segundo gol no jogo. A insistência deu resultado aos 92 minutos, já nos acréscimos, com Niclas Füllkrug garantindo o 3 a 3 definitivo.

Como fica a tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Werder Bremen segue na 6ª colocação do Campeonato Alemão, agora com 19 pontos. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas pela competição. Já o Borussia MGladbach permanece na 18ª posição, com cinco pontos, acumulando uma vitória, dois empates e duas derrotas em seu recorte recente.

As duas equipes voltam a campo no sábado, dia 5 de dezembro, pelo Campeonato Alemão. O Werder Bremen visita o Eintracht Frankfurt, enquanto o Borussia MGladbach joga fora de casa contra o Bayer Leverkusen.