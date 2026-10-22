O Universitatea Craiova venceu o Inter Club d’Escaldes por 3 a 1 nesta quinta-feira, em partida válida pela segunda rodada da Conference League. Construindo o resultado logo nos minutos iniciais, a equipe visitante garantiu sua primeira vitória no torneio e chegou a quatro pontos na tabela de classificação.

Início fulminante define a vantagem

A partida começou com o Universitatea Craiova demonstrando eficiência imediata em sua formação 3-4-3. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Al Hamlawi abriu o placar após receber assistência de Mora.

Sem dar tempo para a reação do adversário, os visitantes ampliaram aos cinco minutos, quando Baiaram marcou com passe de Bancu. Apesar de o Inter Club d’Escaldes, postado no esquema 4-1-4-1, ter terminado o jogo com 64% de posse de bola, a equipe teve dificuldades para conter o volume ofensivo rival.

O Universitatea Craiova registrou 14 finalizações totais contra sete dos mandantes, além de o Inter ter cometido 20 faltas ao longo do confronto, contra apenas sete dos visitantes.

Gols de substitutos na etapa final

No segundo tempo, as alterações feitas pelos técnicos impactaram diretamente o placar. Aos 11 minutos (56 da cronologia), Arellano entrou no lugar de Berlanga no Inter Club d’Escaldes. Aos 32 minutos, o substituto marcou o gol dos mandantes, aproveitando assistência de Modric.

No entanto, o Universitatea Craiova também contou com a efetividade de um jogador vindo do banco para liquidar a partida. Elisor, que havia substituído Al Hamlawi aos 16 minutos, balançou as redes aos 41 minutos da etapa final, com passe de Cicaldau, fechando o placar em 3 a 1. Durante os 90 minutos, os goleiros Javier Díaz, do Inter, e Laurenţiu Popescu, do Craiova, registraram quatro defesas cada.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Universitatea Craiova, que era o 20º colocado antes da rodada, chega a quatro pontos em dois jogos disputados. Contando este confronto, a equipe soma uma vitória e um empate na competição. Já o Inter Club d’Escaldes acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos pelo torneio europeu.

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As duas equipes voltam a campo pela Conference League na quinta-feira, dia 5 de novembro. O Inter Club d’Escaldes visita o FK Crvena Zvezda, enquanto o Universitatea Craiova recebe o Egnatia Rrogozhinë.