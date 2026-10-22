Em um confronto marcado pela alta eficiência ofensiva, o NEC superou o Dinamo Zagreb por 4 a 2 nesta quinta-feira, 22, no Stadion Maksimir, em Zagreb.

A partida, válida pela terceira rodada da fase de liga da Europa League, viu os visitantes aproveitarem quase todas as suas chances no alvo para garantir o resultado positivo. Com o triunfo, o NEC chega aos quatro pontos na tabela de classificação, igualando a pontuação da equipe mandante.

Chuva de gols e empate antes do intervalo

O duelo começou com o Dinamo Zagreb, armado no esquema 4-1-4-1 pelo técnico Mario Kovacevic, controlando a posse de bola. No entanto, foi o NEC que abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Clement Bischoff, após assistência de Noe Lebreton.

A resposta dos donos da casa foi rápida: aos 33 minutos, Dion Drena Beljo empatou a partida aproveitando passe de Matteo Perez Vinlöf.

O jogo seguiu em ritmo acelerado. Aos 36 minutos, um lance de gol do Dinamo Zagreb foi revisado e anulado pelo VAR. A frustração, porém, durou pouco. No minuto seguinte, aos 37, o mesmo Dion Drena Beljo balançou as redes novamente para virar o jogo a favor dos croatas.

Quando o primeiro tempo parecia definido, aos 45 minutos, Bryan Linssen recebeu assistência de Clement Bischoff e deixou tudo igual em 2 a 2 antes do intervalo.

Eficiência cirúrgica define o placar

Na volta para a segunda etapa, a precisão da equipe comandada por Dick Schreuder fez a diferença. Aos 54 minutos, Bryan Linssen marcou o seu segundo gol no jogo, desta vez com passe de Darko Nejašmić, recolocando os visitantes em vantagem. O Dinamo Zagreb tentou pressionar e terminou a partida com 59% de posse de bola e 10 finalizações no alvo, mas esbarrou na falta de pontaria e na solidez do adversário.

O NEC, por sua vez, deu uma aula de aproveitamento: com apenas cinco finalizações no gol durante todo o jogo, a equipe marcou quatro vezes. O golpe final veio aos 80 minutos, quando Tjaronn Chery encontrou o caminho das redes e selou a vitória por 4 a 2.

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Situação na tabela e próximos compromissos

O resultado altera o panorama das equipes na Europa League. O NEC, que antes da bola rolar ocupava a 27ª posição com apenas um ponto, agora soma quatro pontos em três jogos, registrando um balanço de uma vitória, um empate e uma derrota no torneio. Já o Dinamo Zagreb, que iniciou a rodada no 14º lugar, permanece com quatro pontos e conhece sua primeira derrota na competição, acumulando também uma vitória e um empate até aqui.

As duas equipes voltam a campo pela Europa League na quinta-feira, dia 5 de novembro. O Dinamo Zagreb viaja para enfrentar o Sunderland, enquanto o NEC joga em casa contra o Omonia Nicosia.